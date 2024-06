Lo ocurrido en el Grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I fue increíble. Los 4 equipos finalizaron con 8 puntos y Atlético Bucaramanga se quedó con el boleto a la final por su posición en el ‘todos contra todos’. Rafael Dudamel salió a agradecer a Millonarios por vencer a Junior, algo que tenía que ocurrir para que el plantel auriverde clasificara a la final.

Ya se han definido los finalistas de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I y Atlético Bucaramanga intentará hacer historia contra Independiente Santa Fe. Al equipo de Dudamel se le dieron los resultados para poder clasificar a la final, habiendo llegado en la última fecha de los cuadrangulares en la tercera posición.

Para obtener el boleto, el equipo auriverde no solo necesitaba ganar su partido ante Deportivo Pereira. Bucaramanga necesitaba que Millonarios, equipo que ya no tenía nada en juego, venciera a Junior de Barranquilla en condición de local, algo que finalmente sucedió.

Los ‘Leopardos’ cumplieron en condición de local con un triunfo 3-1 ante Deportivo Pereira y Millonarios logró imponerse como local ante Junior con marcador 2-0. Esto forzó un cuádruple empate en la tabla con 8 puntos, definiéndose todo por las posiciones en la tabla del ‘todos contra todos’.

Rafael Dudamel, Alberto Gamero /VizzorImage / Jose David Martinez / Contribuidor)

Dudamel agradeció a Millonarios

La clasificación de Atlético Bucaramanga a la gran final no podría haberse dado sin el triunfo de Millonarios en El Campín. El ‘Embajador’ llegaba al último partido ya sin chances de clasificar, pero aún así salió a jugar de igual a igual ante Junior y le amargó la fiesta al ´Tiburón’.

Dudamel, en conferencia de prensa, dio las gracias a los Millos. “Hay varias cosas para resaltar, quiero felicitar y agradecer al plantel de jugadores y cuerpo técnico de Millonarios, lo que ha sucedido hoy habla del profesionalismo y del nivel de la liga, de saber que hoy cuando están tan inmersas tantas casas de apuestas, hoy hemos visto el profesionalismo, eso habla muy bien de la liga colombiana, a su cuerpo técnico y jugadores, gracias“.

Las claves de Atlético Bucaramanga

El entrenador reveló el secreto del asombroso rendimiento del auriverde. “Hoy le decía a los jugadores en la charla previa que tengo mucha admiración y vivo enamorado de mi equipo. No solamente por los triunfos que nos han dado, sino porque no es fácil crecer en el triunfo. Muchas veces cuando ganas y te mantienes en lo alto, eso te empaña los lentes y no te deja ver cosas que tienes que corregir. Este plantel ha sido capaz de crecer en el éxito, y eso no es fácil“.