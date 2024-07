“Por mucho que tengas condiciones y juegues bien, este tipo de actos te queda mal. Me imagino que tu aspiración es ir al exterior y los equipos en Europa se fijan mucho en el comportamiento del jugador. Eso lo afecta a él. Para que lo aprenda y no lo vuelva a hacer”, dijo Hugo Rodallega en zona mixta.

Sonó el pitazo final y los jugadores de ambos equipos protagonizaron una fuerte pelea. El protagonista principal fue Beckham David Castro, un canterano de Millonarios que no fue tenido en cuenta por Alberto Gamero y le tocó buscar club en esta nueva temporada, hasta que La Equidad confió en su talento. En algunos videos en las redes sociales, se ve al extremo provocando a los hinchas de ‘León’ mientras celebraba el triunfo. Debido a esto, varios jugadores rivales lo enfrentaron.

Golpe mortal del que no se pudo reponer. A medida que avanzaba el juego, La Equidad controlaba las acciones del partido y Santa Fe tuvo que conformarse con el 1-0 en contra. Al final, hubo un fuerte altercado entre un exMillonarios y jugadores de Santa Fe.

Santa Fe vs. La Equidad. / Photos: VizzorImage / Felipe Caicedo / Staff

Un gol de Felipe Acosta fue suficiente para dejar muy mal parado a Santa Fe ante su hinchada. La Equidad le quita tres puntos que, sobre el papel, el local no debería tener problema en ganarlos. Apenas a los dos minutos de comenzar el compromiso, el visitante anotó tras un tiro de esquina.

