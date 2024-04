Felipe Sierra se ha convertido en uno de los periodistas más influyentes en Colombia por la información que maneja sobre el mercado de fichajes, nacional e internacional. Ganó relevancia en los medios de comunicación por sus exclusivas y colaboraciones, pero hace poco se dio su sorpresiva salida de Win Sports. Conocido como el ‘Fabrizio Romano colombiano’, rompió su silencio y dio detalles de lo que pasó con el canal deportivo.

En entrevista para el medio ‘Kienyke’, Felipe Sierra habló de lo que fue su paso por Win Sports y reveló detalles de su salida del canal. Mientras estuvo allí, fue públicamente criticado y cuestionado por otros periodistas del medio. Algunos, incluso, lo acusaron directamente de plagiar información y hacerla pasar como propia sobre temas de fichajes en el fútbol.

“Yo no renuncié a Win Sports… a mí me despidieron”: Felipe Sierra

Sin entregar muchos detalles, Felipe Sierra dejó claro que no se vive un gran ambiente en el interior de Win Sports. Dejó claro que había colegas que le hicieron la vida imposible por la notoriedad que ganó en redes sociales por la información de fichajes. Explicó que se siente mucha división entre las diversas áreas que componen al canal deportivo.

“Había un grupito de ciertos periodistas que se dedicaron de alguna u otra forma a hacerme la vida imposible y pues bueno, ya eso habla, pues, de cómo es el ambiente dentro”.

Por último, dejó claro que no es el momento para hablar de su salida de Win Sports. Sin embargo, aclaró que él fue despedido y lo hicieron sin justa causa. “A mí me despiden de Win Sports y me despiden sin justa causa, que en realidad, pues todos sabemos cuál es la causa. Pero por esa causa no me pueden despedir legalmente como si hubiera cometido un error“.

(VIDEO) Felipe Sierra destapó detalles de la interna de Win Sports

¿Cuál es la causa que provocó la salida de Felipe Sierra de Win?

Aunque el periodista no ha confirmado lo que pasó, su salida de Win Sports se dio en el mes de marzo de 2024. Justo antes de conocer que no seguiría trabajando, publicó información en sus redes sociales sobre Atlético Nacional. En aquel momento, él adelantó la salida de Esteban ‘Palillo’ Escobar del equipo Verdolaga. Lo siguiente que pasó fue la confirmación del propio Felipe Sierra y su no continuidad en el canal deportivo.