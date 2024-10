El máximo accionista del club barranquillero no se guardó nada y apuntó contra las barras populares de su equipo.

Continúa avanzando la Liga colombiana hacia las finales de temporada, pero el torneo sigue con la sombra enorme de los lamentables disturbios que se vivieron en Medellín durante el partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que puso en jaque el desarrollo normal del campeonato.

Aunque sobre esos hechos ya se emitieron las sanciones correspondientes y se decretó la victoria de Junior, esta última decisión de la Comisión Disciplinaria desató mucha polémica y esos puntos siguen en disputa, pero de manera legal.

De momento, se decretó que el triunfo sea otorgado por escritorio al Junior de Barranquilla, equipo que también fue sancionado por el mal comportamiento de sus hinchas.

Fuad Char apunta contra las barras bravas del Junior de Barranquilla

Tras varias semanas de aquella enorme polémica que sembró caos en el fútbol colombiano, Fuad Char decidió referirse a lo que sucedió en una entrevista y no dudó en apuntar sus fuertes críticas contra las barras bravas de su propio equipo.

El máximo accionista del cuadro Tiburón no dudó en asegurar que esos fanáticos que van a los estadios a buscar pelea “son enemigos del club”. Rechazó lo que pasó en Medellín y dejó claro que no sabe lo que va a pasar con los puntos de ese juego que, de momento, fueron otorgados a su equipo por decisión de la CD.

“Esas personas no nos hacen ningún favor… Ir a Medellín a pelear. ¿Eso qué es? Por favor. A nosotros nos cerraron medio estadio y siguen en disputa esos tres puntos, no sé si nos los quitan o los dejan… Esos no son amigos, parece que fueran enemigos del equipo”.

