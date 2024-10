No paran de mirar a Jhon Durán, héroe de la Selección Colombia en Barranquilla que otra vez demostró su potencia goleadora contra Chile. El atacante marcó de gran manera el pase de Luis Sinisterra, mandó la diagonal para desequilibrar la defensa chilena y sin acomodar el balón, soltó el remate para el 3-0 parcial en la goleada colombiana. Golazo que demuestra su talento en el ataque y despierta el interés de gigantes europeos.

Publicidad

Publicidad

En las últimas horas, se conoció que un grande de la Premier League busca a Jhon Durán, quien parece hace todos los méritos para estar en la titular de la Selección Colombia a corto plazo. Tanto Néstor Lorenzo como Unai Emery, lo llevan con calma y no permiten que las emociones influyan en su talento goleador. Mientras el antioqueño vive un sueño en Europa y en las Eliminatorias Conmebol, los grandes del ‘Viejo Continente’ alistan su chequera.

Se trata del Arsenal, uno de los clubes con mejor regularidad en la Premier League y que pelea por el título con el Manchester City. Luego de estar en el radar del Chelsea, el otro grande de la capital inglesa quiere que Jhon Durán se vista de rojo la próxima temporada. Tendrá que invertir grandes sumas de dinero para quedarse con el ariete colombiano.

ver también Prestigioso ranking ubica a Néstor Lorenzo entre los 50 mejores técnicos del mundo

Según Fichajes.net, Arsenal lo sigue y no pierde de vista sus buenas estadísticas goleadoras sin ser titular. De acuerdo a la web especializada, Durán es bien valorado por Mikel Arteta y podría intentarse una operación en el próximo mercado de invierno (diciembre – enero). Parece que el club de Londres no quiere quedarse en intentos y buenas y campañas y saldrá al mercado por las mejores piezas y así ajustar el once titular para pelear de frente por el título.

Publicidad

Publicidad

Jhon Durán, figura de la Selección Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

El grande de la Premier League que va por Jhon Durán

Jhon Jader se ve como una gran posibilidad en la Premier League. Es un fútbol que ya conoce y donde demuestra que tiene un buen nivel en la definición. Es cuestión de tiempo para que pueda dar un salto a un grande de Europa, más allá que en Aston Villa y Selección Colombia lo llevan con calma.

“El club londinense, que busca refuerzos en ataque para seguir compitiendo en la élite europea, ve en Durán una opción ideal para su proyecto a largo plazo”, Fichajes.net.

Publicidad

Publicidad

Según Transfermarkt, el valor de Jhon Durán en el mercado es de 35 millones de euros, aunque este valor tomaría fuerza si fueran suyos los derechos deportivos. En días pasados, Jader renovó su contrato en Aston Villa y ahora el que quiera al futbolista, tendrá que pagar sumas que rondan los 80 – 100 millones de euros.