Comienza la recta final de la Liga Colombiana I-2024. Los grupos A y B quedaron definidos y se esperan partidazos en varios estadios del país. Atlético Bucaramanga sorprendió y finalizó como líder en el ‘Todos contra Todos’, ahora se espera que pueda demostrar su buen momento en la fase II del torneo. Por otra parte, Deportes Tolima también vivió un grandioso nivel deportivo y en el Grupo B tendrá rivales que lo colocarán a prueba. Bumangueses y tolimenses obtienen la ventaja deportiva y serán cabezas de serie. Ambas zonas están muy reñidas y no es claro que exista una ventaja hacia uno u otro.

El grupo A quedó con Atlético Bucaramanga, Millonarios, Junior de Barranquilla y Deportivo Pereira. El club ‘Matecaña’ se ve sólido, al igual que el club que dirige Rafael Dudamel, mientras que el equipo azul está en racha y el buen momento puede ser clave para dar la pelea. Por otra parte, el club de Arturo Reyes promete pelea y espera estar a la altura para ser finalista.

En el grupo B, Deportes Tolima se ve fortalecido y se medirá con Santa Fe, que también promete pelea, pero La Equidad puede sorprender y Once Caldas anhela meterse en la final con el poderío goleador de Dayro Moreno. Cada uno de estos equipos ya tiene el fixture definido y solamente se espera que Dimayor confirme días y horarios para jugar los compromisos.

Así se jugará la primera fecha de los grupos / Liga I-2024

En medio del sorteo, también quedó establecida a primera fecha de cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana I-2024. Junior de Barranquilla será local ante Millonarios en el Metropolitano, mientras que Deportivo Pereira jugará en el Hernán Ramírez Villegas contra el Bucaramanga. En el Grupo B, Once Caldas hará de local en Manizales con La Equidad, mientras que Santa Fe iniciará en El Campín ante Deportes Tolima.

Grupo A y B de la Liga Colombiana I-2024. Vizzor.

Grupo A

Junior de Barranquilla vs. Millonarios

Deportivo Pereira vs. Atlético Bucaramanga

Grupo B

Once Caldas vs. La Equidad

Santa Fe vs. Deportes Tolima

Fixture completo de Millonarios en el Grupo A

Visitante, 1/2 mayo: Millonarios vs. Junior

Local, 4/5 mayo: Millonarios vs. Pereira

Local, 11/12 mayo: Millonarios vs. Bucaramanga

Visitante, 18/19 mayo: Millonarios vs. Bucaramanga

Visitante, 22/23 mayo: Millonarios vs. Pereira

Local, 25/26 mayo: Millonarios vs. Junior

Fixture completo de Santa Fe en el Grupo B

Local, 1/2 mayo: Santa Fe vs. Tolima

Visitante, 4/5 mayo: La Equidad vs. Santa Fe

Visitante, 11/12 mayo: Once Caldas vs. Santa Fe

Local, 18/19 mayo: Santa Fe vs. Once Caldas

Local, 22/23 mayo: Santa Fe vs. Equidad

Visitante, 25/26 mayo: Tolima vs. Santa Fe

Fixture completo de Junior en el Grupo A

Local, 1/2 mayo: Junior vs. Millonarios

Visitante, 4/5 mayo: Bucaramanga vs. Junior

Local, 11/12 mayo: Junior vs. Pereira

Visitante, 18/19 mayo: Pereira vs. Millonarios

Local, 22/23 mayo: Junior vs. Bucaramanga

Visitante, 25/26 mayo: Millonarios vs. Junior

Fixture de los equipos en cuadrangulares de Liga I-2024