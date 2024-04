Once Caldas

Santa Fe vs. Deportes Tolima

Once Caldas vs. La Equidad

Deportivo Pereira vs. Atlético Bucaramanga

Junior de Barranquilla vs. Millonarios

En el Grupo B, Once Caldas será local en Manizales con La Equidad, mientras que Santa Fe iniciará en El Campín ante Deportes Tolima. Aún se espera la programación oficial de la Dimayor con los días y horarios para los partidos.

En el grupo B, Deportes Tolima se ve fortalecido y sería el momento para mostrar todo su dominio durante el ‘Todos contra Todos’. Santa Fe también puede dar la pelea, pero La Equidad puede sorprender y Once Caldas anhela meterse en la final con el poderío goleador de Dayro Moreno.

Quedaron definidos los grupos A y B de la Liga Colombiana I-2024. Atlético Bucaramanga sorprendió y finalizó como líder en el ‘Todos contra Todos’, superó a Deportes Tolima por diferencia de gol. Bumangueses y tolimenses obtienen la ventaja deportiva y serán cabezas de serie. Ambas zonas están muy reñidas y no es claro que exista una ventaja hacia uno u otro.

