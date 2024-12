⚽🤩¡Aplaudan de pie al goleador! ¡Otro golazo de Dayro Moreno para ampliar la ventaja de Once Caldas sobre América! El delantero llegó a 347 goles, superó a Aristizábal y esta dos goles de Falcao García en la pelea por ser el máximo goleador histórico colombiano. #LALIGAxWIN

⚽🚀🔥¡Locura de gol de Dayro Moreno! ¡El delantero de tiro libre marcó este golazo para darle la ventaja a Once Caldas sobre América en el Palogrande! #LALIGAxWIN

El primer gol del partido fue al minuto 17. Hubo un tiro libre a favor del Once Caldas y Dayro Moreno se hizo cargo. El delantero ajustó el perfil y mandó un potente puntazo imposible para el portero Jorge Soto. Hermosa definición y el número ya estaba en 346.

Cabe recordar que Radamel Falcao es el número uno, por el momento, en la lista de goleadores históricos colombianos. Con 349 anotaciones, ‘El Tigre’ cabalga en el primer puesto, pero desde atrás Dayro Moreno viene remontando y no cede en la pelea. Por otra parte, Carlos Bacca también se mete en la lucha y espera continuar la buena racha con Junior de Barranquilla y acortar diferencias.

Un resultado fundamental para las aspiraciones del Once Caldas, que si logra mantener el triunfo de local, podrá dar un paso gigante y mantener el sueño de la final de la Liga Colombiana II-2024, dando un verdadero golpe en el grupo B. Es el gran emblema de este club. Dayro Mauricio Moreno está imparable, se viste como héroe en Manizales y le sigue acortando diferencias a Radamel Falcao García.

Otra vez Dayro Moreno. El atacante tolimense no pierde la sana costumbre de marcar goles y se acerca al máximo récord que un goleador colombiano desea tener. Por la fecha 5 del cuadrangular B de la Liga Colombiana II-2024, hizo acto de presencia en el marcador tras anotar el 2-0 parcial para el Once Caldas, que se enfrenta al América de Cali en el estadio Palogrande y sueña con la final.

