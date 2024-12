La confesión del DT de América sobre los goles de Dayro Moreno tras la eliminación de cuadrangulares

Entró a la sala asignada para la conferencia de prensa en el estadio Palogrande y la cara que tenía hablaba más que mil… Jorge ‘Polilla’ Da Silva habló luego de la derrota de América de Cali contra Once Caldas y no dudó en hacer una confesión sobre los golazos de Dayro Moreno que los terminaron eliminando de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2024.

Una vez más, la falta de efectividad terminó pesando en América. Los ‘Escarlatas’ llegaban a la fecha 5 del Grupo B con la necesidad de ganar para llegar a la última jornada con alguna posibilidad de clasificar a la final, pero Moreno tendría otros planes.

Cuando parecía que América de Cali era el equipo que estaba más cerca de marcar, apareció Dayro Moreno con un golazo de tiro libre al minuto 18 que por poco deja sin voz al narrador Eduardo Luis López. ¡Y no es por exagerar! El partido se le empezó a complicar a los dirigidos por ‘Polilla’ Da Silva y lo peor aún no había sucedido.

El reloj apenas marcaba tres minutos del segundo tiempo cuando Esteban Beltrán cobró un tiro libre y Moreno desvió el balón con un intento de tacón. América se volcó en ataque para buscar el descuento y en una misma jugada estrelló dos veces el balón en el palo, pero la historia terminaría con otro gol de Once Caldas. En esta ocasión no fue Dayro el que anotó, Jesús Hernández decretó el 3-0 para que el equipo ‘Escarlata’ quedara eliminado de los cuadrangulares.

La confesión de ‘Polilla’ Da Silva sobre los goles de Dayro Moreno

El primer gol de Dayro Moreno al América. (Foto: Vizzor Image)

“Hoy (4 de diciembre) nos hacen dos goles de tiro libre increíbles porque, más allá de la virtud que puede tener Once Caldas, el segundo no parece de fútbol profesional, pero lo recibimos. Entonces, cuando las cosas se dan así y no puedes encontrar las soluciones, lógicamente que pega duro“, confesó Jorge ‘Polilla’ Da Silva en conferencia de prensa sobre las anotaciones de Dayro Moreno.

El DT de América respondió si la eliminación fue por problemas en el vestuario

Luego de que el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez dijera que había un malestar “enorme” en el vestuario de América por un supuesto permiso que Jorge Da Silva le habría dado a Duván Vergara para una celebración en Montería, el DT de los ‘Escarlatas’ descartó que esto haya sido la causa de la eliminación de los cuadrangulares. “Cuando los resultados no se dan se empiezan a inventar historias. Tengo una relación muy buena con los jugadores, con los más grandes, porque en algún momento leí y escuché que por ahí tenía problema con los más grandes. Lo puede decir Adrián (Ramos) que está aquí presente cuál es la relación que todo el cuerpo técnico tiene con el grupo (de jugadores)”, señaló el entrenador uruguayo.