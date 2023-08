Deportivo Cali no levanta cabeza y no pudo vencer a la nómina alterna de Millonarios en el juego por la fecha 7 de la Liga Colombiana II-2023, compromiso que terminó en igualdad, resultado que dejó muy molestos a sus hinchas, no solamente por no ganar, sino que por la actitud de Teófilo Gutiérrez que salió expulsado.

Los cuestionamientos al delantero barranquillero no fueron únicamente de los fanáticos, sino que también del entrenador Jaime de la Pava, el cual en rueda de prensa se refirió a la infantil roja que recibió ‘Teo’, por la que mostró su malestar con el delantero, al que le mandó un mensaje.

“Hoy Teo Gutiérrez se equivocó, ya observé la jugada y a un jugador como él no le puede pasar una situación de estas. Es un tema de inteligencia emocional. Es un jugador supremamente inteligente dentro de su desarrollo futbolístico, pero en esas situaciones tiene que marcar diferencia, sobre todo en ese liderazgo y esa situación que nos llevó a un partido muy interrumpido y situaciones que no debían pasar”, dijo Jaime en rueda de prensa.

El Cali se ubica en la posición número 18 de la tabla con 5 puntos, por lo que ahora está obligado a vencer al Atlético Bucaramanga en la fecha 8, juego que se realizará en el estadio Alfonso López de la capital santandereana, el próximo lunes 28 de agostos a las 8:30 PM.

Aquí el video con la rueda de prensa de Jaime de la Pava y el mensaje a Teófilo: