Una nueva polémica que tiene a Win Sports y Deportivo Cali de por medio. Pareciera que el canal dueño de los derechos deportivos está siendo severo con el club azucarero luego del ataque de vándalos a la móvil de transmisión en el estadio de Palmaseca durante el partido contra La Equidad, por la fecha 11 de la Liga Colombiana II-2024. Todo tiene que ver con un nuevo compromiso del equipo caleño y la negativa por transmitirlo en la señal premium y convencional.

Deportivo Cali jugó la vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia 2024 ante Fortaleza en el estadio Palmaseca de Palmira, que se cree es un partido que podría ir por Win Sports +. Por otra parte, ante la crisis de resultados, esta era una oportunidad para sacudir el mal momento y dar un paso entre los mejores de este torneo, que le da cupo a la Copa Libertadores al ganador.

El detalle que llama la atención es que Win Sports tomó una drástica decisión y no transmitió el partido por sus señales tradicionales. Prefirió llevar todas las emociones de este partido por el canal de Youtube con una sola cámara. En el canal convencional y premium, se vieron partidos de la segunda división.

Inmediatamente, muchos hinchas de Deportivo Cali en las redes sociales reaccionaron por la insólita postura del canal de no realizar la transmisión del juego. Muchos dicen que Win Sports está incumpliendo el contrato establecido.

“Señores de Win Sports por qué no transmiten el partido del Deportivo Cali hoy 24/09/24. Yo pago ese canal para ver a mi equipo, pero si no van a seguir transmitiendo los partidos del Deportivo Cali avisen y cancelo esa suscripción. El resto de sus programas no gustan”, dice uno de los usuarios en X.

Deportivo Cali, a cuartos de final de Copa Colombia

Deportivo Cali, sufriendo, pudo ganarle 3-2 a Fortaleza en el estadio Palmaseca, para dejar la serie 3-3 luego del 1-0 en contra en Bogotá. El gol de Andrey Estupiñán, en la agonía del juego, permitió soñar en los penaltis, donde el marcador final fue 4-1 a favor del club azucarero. La clasificación en la Copa Colombia es un envión anímico para levantar cabeza y alejarse del descenso.