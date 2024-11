El presidente de la Dimayor anticipa problemas con el VAR en la definitiva fecha 19

No es descabellado decir, que resultaría insólito si un partido del fútbol colombiano tiene VAR y otro no, y más en una fecha tan importante.

La temporada 2024 del fútbol colombiano está llegando a su fin y estamos a pocas semanas de conocer los campeones de Copa y Liga Colombiana. Ocho equipos clasificarán tras el ‘Todos contra Todos’ y en diciembre habrá un nuevo campeón en el FPC. Dimayor espera que el cronograma pueda cumplirse y que las fechas puedan darse para conocer al nuevo monarca del balompié nacional sin contratiempos.

El torneo avanza hacia la definitiva fecha 19, que resultará fundamental en cuatro frentes. El primero de ellos se ubica en la parte alta de la tabla de posiciones, donde varios clubes pelean por ser cabeza de serie. Santa Fe, Atlético Nacional, América de Cali, Deportes Tolima y Once Caldas, pueden obtener el ‘punto invisible’ y quedarse con la ventaja deportiva para cuadrangulares semifinales.

La otra pelea está en la zona media de la tabla, donde otros equipos pelean por clasificar a cuadrangulares, como es el caso de Fortaleza, Junior de Barranquilla, Independiente Medellín, Deportivo Pasto o Atlético Bucaramanga.

Para finalizar, está el tema del descenso y reclasificación, donde clubes como Patriotas Boyacá, Boyacá Chicó, Envigado, Jaguares de Córdoba o Deportivo Cali, deberán jugar y estar pendientes cómo quedan las cosas. En la ‘recla’, por su parte, es necesario seguir sumando puntos para ganar un cupo a torneo internacional. Es decir, que más que nunca, todo debe estar al día para definir sin contratiempos.

El presidente de Dimayor anticipa problemas con el VAR en la definitiva fecha 19

Viendo el panorama, no es descabellado decir que resultaría insólito si un partido tiene VAR y otro no. Yendo a la justicia, y más en una fecha tan determinante, lo lógico sería dar el videoarbitraje a todos los compromisos o en su defecto, no darlo, si es que hay problemas con la logística o técnicos que impidan cualquier traslado e instalación de los equipos.

Según el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, en diálogo con Caracol Radio, están trabajando para que todos los partidos de la fecha 19 tengan VAR, pero hay algunas dificultades. El dirigente contó que el tema desde el punto de vista técnico es difícil, porque se tienen que importar unos equipos. Lean las declaraciones y saquen sus propias conclusiones.

“La fecha 19 se va a jugar en simultánea por todas las expectativas que hay de los clasificados. Tenemos problemas, porque obviamente para que se juegue en simultánea con el VAR no es fácil, estamos ahorita tratando de que toda la fecha tenga el VAR, pero el tema es difícil desde el punto de vista técnico, porque tenemos que importar unos equipos. Estamos en eso”, dijo Fernando Jaramillo a Caracol Radio.

Por ahora, los hinchas están a la expectativa de que finalice la fecha 17 para conocer la programación definitiva de la última jornada, que todo parece indicar, se jugará en simultánea con las Eliminatorias Sudamericanas.

