La fecha exacta en la que se conocería el nuevo campeón de Colombia, según la Dimayor

La Selección Colombia recibe un duro golpe y no jugaría importante torneo en 2025

Según el presidente de Dimayor, la final de vuelta se jugaría el 21 de diciembre, teniendo en cuenta la serie definitiva de la Copa Colombia, pues al menos tres equipos que están en semifinales de este torneo, pueden entrar a cuadrangulares, lo que complicaría el calendario de la Liga. Si en la final del mencionado torneo clasifican clubes que no entren a las finales de la Liga, habría algo de alivio y se podría agilizar el cronograma para terminar antes del 21.

“La final (de la Liga) depende. Yo quisiera que se pudiera jugar el 15 (diciembre), pero es muy apretado. Las finales, si es que los que están jugando ahorita Copa, por cualquier motivo los finalistas no son los que van a pasar a cuadrangulares, la podríamos jugar en noviembre la final de la Copa. Si no es así, tendríamos que tener un calendario de jugar 11 y 15 la final de Copa, y 18 y 21 (diciembre) la final de la Liga”, dijo el presidente de la Dimayor en Caracol Radio.

