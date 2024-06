¡Qué lujito se dará el fútbol colombiano! Radamel Falcao García, el máximo goleador en la historia de la Selección Colombia con 36 goles, jugará en la Liga Colombiana II-2024 y Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, habló sobre la llegada de ‘El Tigre’ con el valor agregado que le dio una buena noticia a Millonarios.

Jaramillo viene de un primer semestre en el 2024 en el que tuvo una polémica relacionada con Millonarios. El presidente de la Dimayor no se dio cuenta que estaba al aire en el programa ‘Momento Tóxico de Fútbol’, del relator Eduardo Luis López, ratificó que es hincha del equipo ‘Embajador’ y respondió si había influido en la clasificación a los cuadrangulares de los dirigidos por Alberto Gamero.

“¿Soy hincha de Millonarios? Nunca lo he negado y eso no me quita mi imparcialidad ni mi manera de trabajar, ni mi trasparencia, ni absolutamente nada. Un presidente de la Dimayor no puede hacer nada para clasificar a un equipo a un octagonal“, afirmó Fernando Jaramillo el 23 de abril de 2024.

Le dio vuelta a la página y ya piensa en el segundo semestre. Ante la llegada de Radamel Falcao al fútbol colombiano, Jaramillo fue claro sobre los cambios en el calendario y le dijo el 20 de junio a la ‘Revista Semana’ que “Millonarios va a acudir a la Dimayor para ver que se puede hacer. Es difícil, no se puede cambiar la localía, no se puede hacer una cantidad de cosas. Sabemos que es a beneficio de todos, pero hay que estudiar para que todos tengan el mismo beneficio. No puedo beneficiar a Millonarios porque trajo a Falcao“.

Fernando Jaramillo y Radamel Falcao. (Foto: Vizzor Image y X / @MillosFCoficial)

En la primera intervención sobre la llegada de Falcao García a ‘Millos‘, el presidente de la Dimayor también dejó en claro que debido al Mundial Femenino Sub-20, se jugará del 31 de agosto al 22 de septiembre, la idea es “tratar de acomodar los partidos de Millonarios, vamos a adelantar unos partidos y lo mismo con Santa Fe para que nos les toque jugar en un estadio alterno y también aplazar otros. Adelantar dos y aplazarle uno”. La buena noticia para el equipo ‘Embajador’ estaba por llegar.

El presidente de la Dimayor habló de la llegada de Falcao a Millonarios

El presidente de la Dimayor estuvo el programa ‘Zona Libre De Humo’, del 26 de junio, y volvió a hablar de la llegada de ‘El Tigre’ a Millonarios. “Lo de Falcao me parece muy importante, eso enaltece la liga, nos ayuda a todos y da nivel“, señaló Fernando Jaramillo. El dirigente también dio a conocer detalles del calendario que maneja para la Liga Colombiana II-2024 y le dio una buena noticia al equipo albiazul.

Falcao sonríe: La buena noticia que la Dimayor le dio a Millonarios

Jaramillo dijo en el programa ‘Zona Libre De Humo‘ que la Liga Colombiana II-2024 comenzará en la semana del 17 de julio y, por lo apretado que será el calendario debido al Mundial Femenino Sub-20, “la idea es terminar la liga el 16 de diciembre“. Esto quiere decir que, si Millonarios llega a la final, Radamel Falcao sí estará disponible porque todavía no pasará el límite que tiene de los 180 días viviendo Colombia para no ser residente fiscal y evitar el pago del impuesto al patrimonio.