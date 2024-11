El presidente de la Dimayor lo aclaró todo: ¿Ya descendió Patriotas a la B?

El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, tuvo que salir a aclarar la situación y si Patriotas Boyacá descendió o no.

Cabe recordar que la tabla del descenso tiene a Patriotas Boyacá con un promedio de 0.94, en la casilla 19 está Jaguares de Córdoba con 1.00 y en la posición 18 se ubica Envigado con 1.01. El equipo boyacense se puede salvar en la última fecha si le gana a Deportivo Pasto y Jaguares y Envigado no ganan ante Santa Fe y Medellín, respectivamente. Esta luz de esperanza se la permite el mismo sistema, pues el presidente de la Dimayor ya lo aclaró todo.

Este tema colocó nuevamente a la Dimayor en el debate público y algunos consideran este lío como una “Dimayorada” más, ante el vacío reglamentario que permite las interpretaciones. Por las dudas, el presidente de la entidad, Fernando Jaramillo, tuvo que aclarar la situación y si Patriotas Boyacá ya está en la B o todavía no.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.