El ranking de partidos de equipos colombianos en Argentina que amarga a Millonarios

Millonarios contra Once Caldas. Photo: VizzorImage / Jonh Jairo Bonilla / Contribuidor

Por esta reciente visita a La Fortaleza, el ranking tuvo una leve alteración, donde se destacan clubes como Atlético Nacional, Deportivo Cali, América de Cali, Santa Fe o Junior de Barranquilla, que cuentan con una destacada historia en torneos internacionales de la Conmebol. Llama la atención que en el Top 5 no aparece Millonarios, uno de los equipos más grandes de Colombia.

La idea del técnico Alejandro Restrepo es clasificar al Medellín entre los cuatro mejores del torneo. Las semifinales son una instancia que Colombia no obtiene en torneos Conmebol desde el 2018, cuando Junior de Barranquilla fue finalista de la Copa Sudamericana. Lastimosamente, perdió el título ante el Athletico Paranaense de Brasil. El turno ahora es para el DIM.

