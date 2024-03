De todas maneras, Santa Fe sí sorprende. Básicamente, esta medición se hace con puntos, más no con la cantidad de títulos, historia y reconocimiento, ahí es donde el club ‘Cardenal’ marca una destacada diferencia.

Cabe recordar que ningún club en el mundo sabe con certeza cuántos simpatizantes tiene, en Colombia no hay un censo que pueda mostrar el dato cuantitativo o un aproximado, por eso, estos ejercicios y las mediciones que pueden darse, son un buen mecanismo para llegar a un número cercano a la realidad.

“Teniendo en cuenta los puntos que da la Conmebol por títulos internacionales y buscando un aproximado para los títulos locales teniendo como base datos de canales deportivos argentinos y brasileros me tome el tiempo para hacerlo con el futbol colombiano”, dice Rafael Pérez antes de dar con el hilo en X explicando las diferentes variables que se tuvieron en cuenta.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.