Víctor Luna, exfutbolista y entrenador colombiano, además, de un histórico de nuestro Fútbol Colombiano e ídolo de Independiente Medellín, falleció este domingo en la capital antioqueña tras sufrir una ruptura de aneurisma de aorta abdominal a los 64 años. La noticia dejó en shock a todos los seguidores de nuestro balompié, pues por donde pasó dejó huella por su trabajo y la calidad humana.

Uno de los que se pronunció en redes sociales fue el Independiente Medellín donde consiguió un paso histórico al lograr el título del 2022 y la gran participación en Copa Libertadores en 2023: “el Equipo del Pueblo lamenta profundamente el fallecimiento de Víctor Emilio Luna Gómez, director técnico campeón con el Poderoso en 2002 y comandante del equipo que nos llevó a soñar con la gloria continental en 2003”.

El parte médico de la Clínica CES, a donde llegó sin signos vitales, comunicó lo siguiente: “medidas de reanimación cardio cerebro pulmonar, debido a la ruptura de aneurisma de aorta abdominal, lo que ocasionó lastimosamente el fallecimiento del paciente”.

El último video en vida de Víctor Luna: como todo un grande

En el último tiempo, Víctor Luna, empezó su trabajo como formador de jugadores. Su rol en las divisiones inferiores de varias instituciones hizo que su legado fuera mucho más grande de lo que ya era. Uno de sus últimos momentos en vida fue publicado en redes sociales, se vio haciendo lo suyo, enseñando y dirigiendo una práctica con varios muchachos.

En su charla se escucha cómo les dice: “ustedes juegan igual todos los partidos, yo no he visto al primer jugador de fútbol aficionado que me diga: “profe, usted se da cuenta que esa defensa achica muy mal, cuando sale del fondo da mucho espacio atrás”, no he visto al primero que me diga eso, uno porque les da pena hablar con el entrenador o simplemente porque no sabe, nosotros en su momento lo hacíamos y nos ganábamos el respeto del entrenador”.

Víctor Luna, leyenda en la historia de Independiente Medellín

En su tercer ciclo como Director Técnico de Independiente Medellín, Víctor Luna encajó su mejor temporada al frente del Rojo antioqueño. Esa era comenzó en 2002 y aquel año, el estratega logró acabar con la sequía de 45 años que tenía el club sin sumar un solo título a sus vitrinas. Fue campeón del Torneo Finalización y le dio a la institución su tercera estrella histórica y la primera del fútbol moderno.

Al año siguiente, Independiente Medellín participó de la Copa Libertadores 2003, firmando su mejor participación en este torneo. El equipo llegó hasta las semifinales, bajo el comando de Víctor Luna. Para muchos, ese equipo es considerado como el mejor en toda la historia del elenco Decano. Cayeron en esa ronda contra Santos de Brasil.