Otro club de la Liga Colombiana se queda sin entrenador en pleno segundo semestre de 2024. En esta ocasión, le tocó a uno de los equipos considerados pequeños: los Jaguares de Córdoba. El equipo cordobés se encuentra ahora en la búsqueda de un nuevo director técnico para afrontar los próximos compromisos.

Tras la derrota 0-2 en condición de local ante Deportes Tolima en la sexta fecha, el entrenador argentino Néstor Craviotto anunció su renuncia durante la rueda de prensa pospartido, lo cual tomó por sorpresa a todos los presentes.

Esa derrota contra Deportes Tolima fue la tercera en las seis fechas. El club no ha ganado ningún partido hasta ahora; los otros tres resultados fueron todos empates: contra Bucaramanga, Pasto y Patriotas. Antes de esta derrota contra Tolima, Jaguares ya había perdido como visitante 1-0 ante Águilas Doradas.

Video: la renuncia en plena rueda de prensa

“Antes de todo eso (de responder la pregunta), he hablado con el gerente del club para comunicarle mi renuncia al cargo, entendiendo que todavía hay tiempo para cambiar la situación. Creo que este es el momento indicado para poder darle un impulso diferente al grupo y que puedan salir de este bache que estamos atravesando… y que las cosas, hoy por hoy, no están resultando. Además de todo eso, agradezco al club la oportunidad brindada. Encontramos un lugar hermoso para trabajar, pero el fútbol no nos acompañó. Me ha tocado vivir de todo como cuerpo técnico: salir campeón, ascender, descender… Llega un momento en el que uno, como cuerpo técnico, debe entender las situaciones y aceptar que cuando las cosas no van, no van.”

Apenas terminó de hablar la periodista, el entrenador de Jaguares de Córdoba anunció que ya había conversado con el gerente del club para comunicarle su decisión de dejar de dirigir al equipo.

¿Cuánto tiempo tuvo Craviotto al frente de Jaguares?

La experiencia de Craviotto con Jaguares de Córdoba es reciente; el argentino llegó en junio de 2024 con la esperanza de levantar al equipo, pero no pudo hacer nada. Él fue presentado como técnico del club a finales de mayo.

Craviotto ha sido DT de otros clubes en Colombia, entre los cuales destacan Deportivo Pereira, Atlético Huila y Atlético Bucaramanga. Nunca ha ganado títulos en primera división en Colombia, pero sí fue campeón en segunda división en 2019 con el Pereira.