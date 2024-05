El jugador colombiano no tuvo más alternativa y tuvo que ir ante la FIFA por falta de pagos.

“El defensor Cristian Zapata demandó en FIFA a San Lorenzo por no pagarle una deuda de USD$ 250.000 más intereses. El club, que tiene varias prohibiciones de fichajes, suma un nuevo reclamo, aunque este se encuentra en fase inicial”, dice César Luis Merlo en la red social X.

Cristian Zapata vistió los colores de San Lorenzo en el 2021-2022, lastimosamente quedó una deuda que el periodista César Luis Merlo expone en la red social X. Tras su experiencia con el ‘Ciclón’, firmó con Atlético Nacional, donde no pudo demostrar su mejor nivel y se fue por la puerta de atrás. Incluso, falló un penalti en aquella final de Liga I-2023 contra Millonarios.

No es la primera vez que este equipo argentino queda mal con los pagos. En meses pasados, se dio una situación parecida con el central Rafael Pérez, quien se fue en medio de una total polémica como agente libre y firmó con Junior de Barranquilla. El futbolista reclamaba una deuda y tuvo que hacer algunas maniobras jurídicas para que se respetara su derecho al trabajo.

Un jugador colombiano, mundialista en dos ocasiones con la Selección Colombia y con pasado reciente en Atlético Nacional, no tuvo más alternativa y tuvo que ir a la FIFA por falta de pagos. El defensa central tuvo un leve paso por el fútbol argentino en el 2021, donde le quedaron debiendo algunos compromisos salariales. San Lorenzo es el señalado. Se vuelve a repetir la historia con los futbolistas colombianos con este club, que vive crisis financieras.

