Junior de Barranquilla sufrió una dolorosa derrota ante el Cúcuta Deportivo por la Copa Colombia, resultado que ha generado que aumenten las críticas contra el entrenador Hernán Darío Gómez, uno de los que apuntó contra el DT fue el recién salido del equipo Sebastián Viera.

El portero uruguayo cuestionó fuertemente al ‘Bolillo’ en una entrevista para el canal ESPN, declaraciones que no gustaron mucho al entrenador que no se quedó callado y la mandó una muy dura respuesta al uruguayo, al cual acusó de no tener un buen nivel y haber causado la eliminación del ‘tiburón’ en el último campeonato.

“Sebastián cuando estaba aquí, llevaba varios años sin jugar bien. Con el 2-0 ante Unión y si él no comete los errores, no nos empatan y habríamos clasificado. Viera también perdió y antes que yo llegara a Junior”, dijo Hernán Darío ante los medios de comunicación, en lo que es una dura respuesta al golero e ídolo ‘rojiblanco’.

Además, el ‘Bolillo’ fue claro sobre la posibilidad de que en cualquier momento se dé su salida del Junior, pero indicó que le quieren echar toda la culpa de lo que pasa en el equipo, cuando es problema que viene desde hace tiempo atrás: “Soy consciente de que en cualquier momento me van a decir que me vaya. Junior tiene un problema de años atrás y me lo están achacando todo a mí”.

