Junior de Barranquilla sigue momentos de crisis futbolística, perdiendo los tres partidos que ha disputado en el segundo semestre del 2023, el último de ellos ante el Cúcuta Deportivo que juega en la segunda división, en lo que fue el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia.

La actualidad del equipo ‘rojiblanco’ tiene muy preocupados a sus hinchas, pero también algunos referentes históricos de la institución, como lo es Sebastián Viera, han expresado su tristeza por lo que ocurre en el equipo en el que es ídolo y del que salió en las últimas semanas de manera controversial.

Viera habló en una entrevista para el programa ‘F90’ del canal ESPN, allí se refirió a lo que vive el cuadro barranquillero, su relación con Hernán Darío Gómez y lo que fue su salida: “Si yo hubiera estado en este plantel, la culpa me la llevaba toda yo. En los últimos tres partidos del campeonato pasado, cuando volví de la lesión, se dijo que conmigo el grupo no se vio igual. Eso sinceramente me dolió. De frente yo tengo buena relación con Bolillo, fui sincero con él y nunca tuve problema. Él me dijo sus razones y lo entendí, contra él no tengo nada”.

Sobre si el ‘Bolillo’ era el entrenador adecuado, Sebastián fue contundente y no solamente apuntó contra el DT, sino que con la dirigencia: “Yo creo que debes tener una organización con base en lo que tienes. Si la base de los jugadores juegan bien al fútbol no puedes traer un técnico que no juegue bien al fútbol. Si traes a Juanfer Quintero, todos lo que lo rodean deben jugar su fútbol. Si tienes a una estrella debes armar todo con base en eso que trajiste”.

Aquí algunas de las palabras de Viera contra el ‘Bolillo’ y la actualidad del Junior: