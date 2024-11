Fecha y horario para el sorteo de cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana II-2024

Recordemos que Independiente Santa Fe, América de Cali, Millonarios FC, Atlético Nacional, Deportes Tolima y Once Caldas DAF ya se encuentran matemáticamente clasificados a la siguiente ronda del campeonato.

No habrá que esperar mucho tiempo, pues el próximo jueves 14 de noviembre, un día antes del partido de la Selección Colombia contra Uruguay, por la fecha 11 de las Eliminatorias Conmebol, quedará definido el grupo de clasificados a cuadrangulares semifinales (Junior, Fortaleza, Pasto, Bucaramanga, Medellín), los descendidos (Envigado, Jaguares, Patriotas) y los ‘cabezas de serie’ (Santa Fe, América, Nacional, Millonarios, Tolima).

