Freddy Guarín es uno de los mejores jugadores de Colombia en este Siglo XXI. Se podría decir que su paso por Europa fue exitoso, pudo ganar títulos y hasta fue capitán del Inter de Milán. Fue otro de los volantes de confianza de José Pékerman y estuvo en el Mundial de Brasil 2014, donde la ‘Tricolor’ hizo historia y el jugador boyacense jugó tres partidos, dos de ellos como titular (Japón y Brasil).

En el 2021 tuvo que retirarse de las canchas por su bajo nivel y poca adaptación física. Tras pasar por el Vasco Da Gama brasileño, pudo cumplir el sueño y firmar con Millonarios, donde solamente jugó siete partidos. Tuvo que ponerle fin a su ciclo con el ‘Embajador’ y ahora se dedica a negocios lejos del fútbol.

En diálogo con Semana, Freddy Guarín contó su crudo testimonio y dio más detalles de la terrible adicción con la que pelea. Quiere salir adelante y alejarse de esa “oscuridad”, relata que por culpa de este vicio perdió a su familia, sus hijos y le hizo mucho daño a su círculo social e hirió a mucha gente. Además, que esto fue el detonante para que tuviera que detener su carrera deportiva.

Freddy Guarín: “Soy un adicto en recuperación”

“En algún momento lo tenía que explicar. No es una obligación, pero sí hay gente que tiene un cariño enorme por Guarín. Familiares, hinchas, clubes. La verdad fue que me desvié. Mi decisión fue aferrarme al alcohol, muchos errores cometí, malas decisiones, herí a mucha gente, hice sentir mal a mis allegados, mi círculo social, familiares. El alcohol siempre fue el peor detonante para todo lo que vieron ustedes”, dijo Freddy Guarín en diálogo con Semana.

Cabe recordar aquel abril de 2021 cuando Freddy Guarín se vio involucrado en una riña familiar en Medellín. El jugador estaba bajo los efectos del alcohol y tenía sangre en su ropa. La Policía Metropolitana lo intentó calmar, lo pudo neutralizar y lo detuvo. Tras este suceso, no pudo volver a jugar con el club azul.

“Yo soy un alcohólico y lo reconozco. Soy un adicto en recuperación. Recuerdo lo que no se hizo bien, qué se hizo mal. Aprender es gran motivación”. Freddy Guarín.

“Yo fui alcohólico social durante varios años; estando activo en el fútbol, vivía en un consumo. Ahí empezó mi proceder y a descargarme, por decirlo así, en tomar malas decisiones. Cuando salgo de Millonarios fue el punto más profundo que toqué, porque durante estos últimos tres años caí en el fondo de mi adicción”, agregó Guarín.

“Ya no daba, había perdido mi dignidad, mi círculo social cercano, la confianza de seres queridos y de lo más importante y valioso que yo tengo, que son mis tres hijos. Perdí muchas cosas de valor sentimental, amoroso. Llegó un punto en que ya no podía más seguir de esa forma. Me tocó pedir ayuda, ya lo había hecho varias veces, pero había recaído. Me tocó rendirme y entregarme a mi ser superior, a unos profesionales con los que estoy trabajando y poder remediar muchas cosas que no estuvieron bien hechas. Recuperar la confianza tanto mía, como la de mis hijos, la de mis familiares. Proyectarme y aceptar fue lo principal. No podía solo y me dejé ayudar. Estoy en ese proceso. Con toda seguridad lo puedo decir: este es el definitivo. Ya le toqué la puerta al diablo y no es lo mejor”, puntualizó el volante.