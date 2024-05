El fichaje de Fredy Guarín ha sido uno de los que más ilusión generó en Millonarios en los últimos años. Sin embargo, su salida inesperada luego de solo 7 partidos decepcionó a todos. Ahora el exjugador ha salido a ofrecer sus disculpas a los hinchas del ‘Embajador’.

Fredy Guarín ha sido, sin lugar a dudas, una de las grandes decepciones de Millonarios en los últimos tiempos. El jugador fue presentado el 30 de diciembre de 2020 como refuerzo estelar, pero acabó su contrato de manera inesperada solo unos meses más tarde por motivos personales.

Con el paso de los años, se ha venido confirmando que el jugador abusaba del consumo de bebidas alcohólicas, problema que acabó con su carrera futbolística. El propio Guarín ha hablado abiertamente sobre su problema con la bebida en varias ocasiones.

Alcohólico confeso

En una entrevista con la revista Semana, Guarín habló abiertamente sobre su problema con la bebida, refiriéndose también a su corto y decepcionante ciclo con Millonarios. “Ciento por ciento. Soy alcohólico, lo reconozco y soy un adicto en recuperación. Pero aprender es de gran motivación“.

“Yo fui alcohólico social durante varios años y estando activo en el fútbol. Ahí empezó mi proceder y tomé malas decisiones. Cuando salí de Millonarios fue el punto más profundo que toqué porque durante estos últimos tres años caí en el fondo de mi adicción. Ya no daba, había perdido mi dignidad, mi círculo social cercano, la confianza de seres queridos y de lo más importante y valioso que yo tengo, que son mis tres hijos. Perdí muchas cosas de valor sentimental” añadió.

Se disculpó con Millonarios

Guarín se mostró sumamente apenado por su salida de Millonarios, que marcó el final de su carrera. “Tengo mucho dolor y no lo he sanado, estoy en ese proceso, porque me duele haber dejado a Millonarios, a mi club. Me duele muchísimo, porque yo estaba con mucha ilusión. Es una experiencia que tenía que vivir de esa forma. Hoy me fortalezco en decisiones no tan buenas que he tomado y trabajo en ellas“.

“Millonarios fue una experiencia linda que desafortunadamente no sucedió como yo personalmente quería, como los hinchas querían, como el club quería. Debo decirle a ese seguidor, al presidente, al profe Gamero, a mis compañeros que algunos están todavía ahí, una disculpa porque la verdad era una ilusión que teníamos todos y no la concretamos de la mejor manera. Les mando un gran abrazo y que sepan que lo llevo muy presente fuera del campo” concluyó.