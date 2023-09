Junior de Barranquilla sufrió una muy dura derrota ante el Deportes Tolima, resultado que lo dejó por fuera de los ocho de la Liga Colombiana, tema que preocupa a sus aficionados, pero que los dejó más angustiados por el flojo rendimiento de varios de sus jugadores, los cuales mostraron incapacidad en el terreno de juego.

Uno de los futbolistas que no ha cumplido con las expectativas en el conjunto ‘tiburón’, es el delantero argentino Gonzalo Lencina, el cual llegó en medio de mucha controversia al equipo barranquillero, después de una larga negociación, pero desde que se vistió la ‘rojiblanca’, no ha tenido buenas presentaciones y se ha ganado muchas críticas de los hinchas.

Pues el exjugador de Atlético Bucaramanga se refirió a su actualidad en el Junior en una entrevista para ‘El Heraldo’, donde dio sus explicaciones al flojo nivel que ha mostrado en el equipo, indicando que no ha tenido la continuidad que esperaba, además de que se está adaptando a lo que es Barranquilla.

El argentino dio la cara

“Desde mi llegada no tuve esa continuidad que esperaba. Jugué solo uno o dos partidos de titular. Creo que estoy en un crecimiento y adaptado ya a lo que es el clima de la ciudad. Estoy trabajando bien, a la par del grupo y bueno, ayudando y sumando desde donde me toca. Sé que me van a dar la oportunidad y que la voy a aprovechar, estoy seguro de eso”, dijo Lencina.

Que agregó: “Entrar los últimos minutos se hace complicado porque cuando ya falta poco, se hacen muchos cambios. A veces no se llega a entrar en el circuito del partido rápido y se termina el partido. Es muy difícil. Es medio distinto al sistema de juego que tenía yo en Bucaramanga, donde yo era un poquito más protagonista. Estoy confiado de que la oportunidad me va a llegar y voy a empezar a marcar como lo hacía en Bucaramanga”.

¿Cómo han sido los números de Lencina en el Junior?

Gonzalo ha estado presente en 12 de los 14 partidos que ha disputado el ‘tiburón’ en la actual Liga, pero solamente lo ha hecho por algunas fracciones de los encuentros, por lo que ha sumado 421 minutos, teniendo un solo gol convertido, contres remates a puerta, teniendo un 37,5 %.