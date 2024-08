Hincha del Junior le muestra a Millonarios, Nacional y América lo que no se debe hacer

Otra reducida cantidad de hinchas se olvidan del evento como tal y se concentran en otras actividades, tal como le sucedió a este fanático, que parece no aguantó ver la eliminación de la Copa Libertadores.

Se sabe que el hincha va al estadio a alentar hasta el final. Los más fanáticos no paran de cantar ni un solo minuto y buscan la manera de ser escuchados. Otros prefieren mantener la calma, observar las acciones del juego y sacar sus propias conclusiones. Si las cosas pasan a mayores, no faltan los que abandonan antes de tiempo.

En medio del partido de vuelta, un hincha fue viral mientras estaba en las gradas del estadio Metropolitano y da ejemplo de lo que no se debe hacer mientras se alienta al equipo. Las hinchadas de Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali, consideradas las más grandes de Colombia, toman nota para alejarse de estas (¿Malas?) prácticas.

