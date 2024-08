Un conocido empresario de Barranquilla quiere quitarle el Junior a la familia Char

Aunque la maniobra empresarial parece complicada para Chrsitan Daes, no se cansa de soñar. Junior de Barranquilla es una joya en el emporio económico de los Char en la Región Caribe y sería difícil convencer, más allá que las cifras le puedan cuadrar. Según Transfermarkt, la nómina de jugadores del club barranquillero redondea los 20 millones de euros.

“Mi sueño es comprar el Junior y hacerlo campeón de la Copa Libertadores. Y más pronto que tarde. No me despierten”, dijo Christian Daes en la red social X.

Y es que después de la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores, los hinchas del Junior de Barranquilla se sienten preocupados y esperan que las cosas puedan cambiar en un futuro. Christian Daes, movido por el corazón, no ocultó el deseo de comprarle el club a la familia Char.

No teniendo más oportunidad en el exterior, Junior de Barranquilla se concentra en la Liga Colombiana II-2024. Los dirigidos por el técnico Arturo Reyes esperan estar al nivel y luchar por el título local para volver a la Copa Libertadores. Poe otra parte, en medio de la tristeza de los hinchas, un reconocido empresario de la Región Caribe dio un anuncio que puede dividir las opiniones en la hinchada.

Junior de Barranquilla vive unas horas no tan amigables luego de la dolorosa derrota ante Colo Colo de Chile en la Copa Libertadores. En el partido de ida por los octavos de final, en Santiago de Chile, el club colombiano cayó 1-0, dejando todo para el juego de vuelta en el Metropolitano, donde cayó 2-1, dejando un 3-1 en el global, que es suficiente para quedar eliminado del máximo torneo de clubes de la Conmebol.

