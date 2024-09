Independiente Medellín hace historia con la lluvia de memes por una nueva eliminación

Read more on X

Vale resaltar que la serie quedó 1-1 en el marcador global (0-0 en Argentina y 1-1 en Colombia), lo que forzó los penaltis y las cualidades del portero Eder Chaux no puderion reflejarse. Pablo Lima empezó con los errores en los cobros y Yerson Mosquera continuó con las fallas, lo que permitió al club argentino meterse en las semifinales.

Independiente Medellín tenía todo para sellar el pase. Dio la pelea, se comportó a la altura, definía con seguridad, pero en los 90 minutos fue insuficiente y no pudo decretar la victoria. Una nueva decepción de la hinchada en el Atanasio Girardot, una de las más sufridas del país. El rival fue un aguerrido Lanús, que tuvo efectividad en los cobros y con jerarquía sacó adelante la serie.

Fue un 6-5 en la tanda de penaltis que eliminó al Independiente Medellín. Más bien, el DIM hizo historia por la lluvia de memes tras una nueva eliminación. El buen trabajo del técnico Alejandro Restrepo se ve muy gris debido a esta dolorosa eliminación. No se considera un fracaso, pero se veía la opción de ir por algo más entre los cuatro mejores del torneo.

Independiente Medellín parecía que rompía la crisis y la sequía de los clubes colombianos en los torneos Conmebol, todo se encaminaba a una clasificación histórica en las semifinales de la Copa Sudamericana 2024, cerraba la serie de cuartos de final en el Atanasio Girardot y con su gente, la ilusión aumentaba. Al final, las cosas no salieron bien y la tanda de penaltis definió al ganador.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.