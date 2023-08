Iván Mejía fue sin duda uno de los periodistas deportivos de Colombia que más dio de qué hablar en los medios de comunicación. El ya retirado de los medios de comunicación fue un comunicador de amores y odios, tanto así que en la actualidad hay quienes lo extrañan y lo vuelven a pedir en la radio y en la televisión.

(Minuto 7:08)

En su momento, una de las frases que causó más polémica en el fútbol nacional e internacional fue cuando llamó a Falcao “exjugador”. “Me parece un exfutbolista. La pelota le rebota, siempre está mal ubicado, su nivel es ínfimo”, dijo en 2015.

Mejía, arrepentido, ocho años después, aseguró sentirse arrepentido por haberlo llamado de esa manera, aunque aclaró que “En su momento, en su contexto, era un exfutbolista, pero Nunca debí decir que Falcao era un exfutbolista”.

Aclaró que el ‘Tigre’ nunca le dijo nada al respecto: “Tengo una buena relación con él, nunca me hizo un reclamo, nunca me dijo nada”, pero que sus seguidores sí le reprocharon: “los que me matonearon fueron las hordas tuiteras de Falcao. Las bodegas de Falcao, cristianas, son terribles. Las bodegas petristas son nada al lado de las de Falcao”.

Finalizó dejando su concepto sobre el delantero colombiano: “Él es un señor, un gran futbolista, un hombre que hace rato debió tomar el camino del adiós y que no ha entendido que hay que irse a tiempo”.