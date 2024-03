Juan Cruz Real es uno de los entrenadores extranjeros que más oportunidades ha tenido de dirigir en el fútbol colombiano en los últimos años, en donde consiguió levantar un título con el América de Cali, pero después no ha podido afianzar su idea en los otros procesos en los que ha estado, por lo que busca una revancha en el FPC.

El entrenador argentino ha sonado en diferentes equipos que se han quedado sin técnico a lo largo de lo que va en el campeonato colombiano, aunque hasta el momento no se ha concretado su regreso al balompié ‘cafetero’, pero en las últimas horas, se conoció que un nuevo club estaría muy cerca de contratarlo.

Juan Cruz Real cerca del Deportivo Cali

Desde territorio caleño informaron, que la dirigencia del cuadro ‘azucarero’ tendría, entre sus planes, contratar a Juan Cruz para que convierta en su nuevo entrenador y reemplace a Jaime de la Pava, situación que se podría definir en las próximas horas, debido a la urgencia que tiene el equipo de concretar un DT en propiedad.

La posibilidad de que Juan Cruz llegue al Cali, no tiene nada contentos a los hinchas, que no ve con buenos ojos la llegada del argentino, debido a que sus últimos procesos no han sido positivos, como sucedió con el Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, de donde terminó saliendo ante los pobres resultados.

¿Qué dice Juan Cruz Real de dirigir al Deportivo Cali?

Juan Cruz se ha mostrado muy identificado con América, debido a que allí salió campeón en el año 2020, único título que tiene como entrenador, por lo que en constantes ocasiones ha expresado su amor por la institución, es por esto que una de las dudas que habría, es si aceptaría ir a uno de los clásicos rivales de los ‘Diablos Rojos’.

Según informaron en Antena 2 Cali, el entrenador argentino ya le habría respondido a la dirigencia del Deportivo Cali, indicando que no aceptaría la oferta, esto debido a lo identificado que está con América, por lo que al ‘azucarero’ le tocaría buscar otras opciones, aunque se espera que en las próximas horas defina su nuevo DT y si terminan convenciendo a Juan Cruz.