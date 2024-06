Atlético Bucaramanga consiguió una histórica clasificación a la final de la Liga Colombiana I-2024, después de vencer a Deportivo Pereira, por lo que irá por la primera estrella en su historia, cuando se mida ante Independiente Santa Fe, es por esto que hay mucha ilusión por parte de los hinchas del conjunto santandereano.

El trámite del partido estuvo muy acalorado, especialmente en los últimos minutos, cuando los futbolistas, cuerpos técnicos y miembros del banco de ambos equipos, se enfrentaron a pocos minutos del final del encuentro y cuando ya los bumangueses estaban con ventaja en el marcador, hecho que fue causado por una lamentable acción de un futbolista del ‘matecaña’.

Jugador del Pereira golpeó a recogebolas del Bucaramanga

El desencuentro entre los dos equipos se dio después de que el jugador del Pereira, Ederson Moreno, le pegará una fuerte e indignante cachetada a uno de los recogebolas del Bucaramanga que estaba corriendo hacia una de las pelotas, acción que generó todo tipo de rechazo contra el futbolista del cuadro risaraldense.

El actuar de Moreno, ha causado que se pida una dura sanción al jugador del equipo ‘matecaña’, en lo que fue una acción antideportiva, que, por fortuna, no generó desmanes, teniendo en cuenta que los ánimos estaban alterados, además, que los hinchas en las tribunas no se fijaron de lo ocurrido, pero se espera el pronunciamiento que tendrá la Dimayor por lo ocurrido.

La felicidad de Rafael Dudamel por el paso a la final

Después del final del encuentro, en donde el ‘Leopardo’ aseguró su paso la gran final, el entrenador Rafael Dudamel habló ante los medios de comunicación, en donde resaltó el trabajo de sus jugadores, la dirigencia y los hinchas, en lo que es un paso más cerca de conseguir el gran objetivo que se han propuesto, que es salir campeones.

Rafael Dudamel, director técnico del Atlético Bucaramanga ante Deportivo Pereira por la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Jaime Moreno.

“Sabíamos que iba a ser un partido de muchas emociones. Aprovechamos la semana para recuperar físicamente a los jugadores, darle el contenido necesario y llegar con las ideas y piernas frescas. Eso era importantísimo. Sabíamos que lo único que nos servía era ganar. Dios tiene el control. Nosotros debíamos dedicarnos a los nuestro, sin darnos el lujo de cometer el error que se diera el resultado en Bogotá y no el nuestro acá”, dijo Dudamel.

Quien agregó: “Hoy ha quedado una gran demostración que somos un equipo extraordinario y hablo de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y el número 12, que no nos abandonó en ningún momento. Cuando perdimos en Barranquilla, cualquier otro hincha bajaría los brazos y hoy nuevamente llenaron el estadio, creyendo en sus jugadores, así que no me cansaré de decir ‘gracias’. Es lo que merecen mis futbolistas, toda la hinchada y toda la ciudad”.