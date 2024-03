Sobre el papel, Millonarios y Junior tendrían estas dos posibilidades para ir al Mundial de Clubes de 2025, la primera de ellas, como se supone, es siendo campeón de la Copa Libertadores 2024. Ese título los colocaría automáticamente en Estados Unidos junto a Palmeiras, Flamengo y Fluminense. Y prácticamente, es la única opción que tendrían ambos equipos, teniendo en cuenta que vía ranking es una tarea imposible. En referencia a la institución de Bogotá, así gane todos los partidos, no le alcanzaría.

Vale resaltar que en meses anteriores la FIFA hizo oficial el nuevo sistema para el Mundial de Clubes. El torneo pasará a jugarse cada cuatro años y ya no será anual. Serán 32 equipos los clasificados a la competencia que se jugará en Estados Unidos y serán divididos por Confederación. A Conmebol le pertenecen seis cupos, cuatro campeones (2021, 2022, 2023 y 2024), de los cuales ya hay tres clasificados (Palmeiras, Flamengo y Fluminense), y los dos mejores ubicados en el ranking de clasificación a Mundial de Clubes dispuesto por Conmebol.

Con el nuevo sistema de la FIFA para el Mundial de Clubes, Colombia también se ilusiona con poder colocar al menos un representante en dicho torneo, pero la cuestión es muy difícil, pero no imposible. Hay dos formas para que Junior y Millonarios puedan clasificar a este nuevo torneo que unirá a los mejores de cada Confederación.

Con la Copa Libertadores 2024 en el horizonte, al menos para hacer una digna presentación, los dirigidos por Alberto Gamero y Arturo Reyes se mentalizan y arman la ruta a seguir para encarar el torneo internacional. Es imposible no ilusionarse con el camino hacia la gloria. Será una campaña fundamental para Millonarios y Junior, pues tienen una magnífica oportunidad de hacer historia y codearse con los mejores clubes del mundo.

