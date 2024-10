No era falta: @AmericadeCali vs @MillosFCoficial Liga Col. Fecha 5 Árbitro: Bismarks Santiago Minuto 35: Terrible, el defensa toma la camiseta, pero el jugador local , no cae por esta acción. El delantero al sentir el agarrón, se deja caer. Si sanciona el penal era roja.

