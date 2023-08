Junior de Barranquilla no pasa por un buen momento en la Liga Colombiana, ya son varios meses en los que tiene lleno de incertidumbre a sus aficionados. Los malos resultados y las decisiones del entrenador Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez tiene a los hinchas al borde de la locura. Este sábado enfrentan al Unión Magdalena donde esperan despegar.

El conjunto ‘tiburón’ no sabe lo que es ganar este semestre y está obligado a sumar de a 3 para salir del fondo de la tabla. A las afueras del hotel donde se está hospedando el plantel, un hincha se acercó a varios jugadores y les hizo jocosa advertencia.

“Estoy con todo Junior, vamos con todo, no quiero errores, el que la caga se queda jugando en Valledupar FC”. Inmediatamente, los jugadores no pararon de reír y los comentarios no se hicieron esperar, pues en varias oportunidades errores individuales han costado resultados, sobre todo en condición de local.

(VIDEO) La advertencia de un hincha del Junior a los jugadores previo al clásico con Unión