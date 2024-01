Sebastián Viera es uno de los mayores ídolos del Junior de Barranquilla y uno de los referentes que ha tenido el Fútbol Colombiano en el último siglo. Los títulos desde el 2011 que se puso la del cuadro ‘tiburón’ lo pusieron en lo más alto. Su talento al atajar, su liderazgo y la manera de cobrar los tiros libres, siempre dieron de qué hablar en nuestro balompié.

El portero uruguayo habló con nosotros y nos dejó varias noticias importantes, recordó varias anécdotas vividas cuando era el capitán del Junior de Barranquilla que llamaron la atención, pero en especial su decisión sobre el futuro de su carrera deportiva.

En la actualidad Viera está dedicado a diferentes actividades, se graduó de un curso en periodismo y lo está ejerciendo en el ‘Vbar’ de Caracol. Además, le está dedicando el tiempo a la familia que no le pudo dar mientras estaba jugando. También está haciendo deporte para mantenerse activo físicamente, entre otras cosas más.

¿Sebastián Viera está retirado del fútbol?

“Tenía muchas opciones de seguir jugando, me retiré de Junior, pero no del fútbol. Terminé en Junior de la noche a la mañana por una decisión, pero no me retiré del fútbol, no tengo lesiones, estoy sano, cuando uno deja el fútbol es porque no aguanta las lesiones, no quiere levantarse a ir a entrenar, etc, eso nunca me pasó, cuando salí del Junior me costó asimilarlo, empecé a hacer planes con mi familia y me costó decirles que no, decidí disfrutar y desintoxicarme, fui 12 años capitán de Junior y no fue fácil”, aclaró Sebastián Viera.

Además, agregó que si lo llaman lo pensaría: “tendría que analizarlo muy bien, estoy bien y contento, no me he retirado del fútbol, estoy haciendo lo que me gusta, estoy tranquilo”.

¿Junior o Millonarios para la final de la Superliga?

“Veo a un Millonarios con menos figuras que Junior, pero con un proceso largo, se ha mantenido, ha competido. Por su parte vemos a Junior que tiene un montón de figuras, pero que hasta ahora se está conociendo, recién está arrancando, es el último campeón de Colombia, pero las figuras que son titulares hasta ahora se están conociendo, espero mucho de Junior, pero también soy realista, todo lleva su tiempo”, dijo Viera sobre la gran final que se vivirá desde este jueves.

Su relación con la hinchada de Millonarios

Sebastián Viera se jugaba siempre un partido aparte contra Millonarios, siempre que visitaba Bogotá daba de qué hablar: “me encantaba por lo que se vivía, sobre todo en Bogotá, me divertía mucho, allá viven mucho el fútbol, la rivalidad es grande. En la pandemia dije que tenía de hijo a Millonarios y hubo un detonante, al final fue todo chévere, el fútbol es un show”.

Recordó la anécdota de la final de la Copa Colombia en 2022: “perdimos la final, cuando uno iba a jugar contra Millonarios uno sabía qué hacer, qué no hacer, qué decir, etc. Cuando salí a calentar fuimos hacia la tribuna del frente, empecé con el show, me empezaron a lanzar monedas y yo tenía un pantalón con bolsillos y las guardaba. Cuando terminó el partido nos pusieron el bus a las afueras del estadio, salimos y estaban varios hinchas de Millonarios, ellos no sé qué esperaban, pero yo fui y los saludé, les di la mano y los felicité”.

Anécdota en el Atanasio en la final contra Medellín

Sebastián Viera recordó un momento cómico durante un partido contra Independiente Medellín luego de la final: “me acuerdo de que yo estaba de frente a la popular de ellos, minuto 24’, veo a una burra que estaba siguiendo a Marrugo y fue por la final en la que hubo un gol de Marrugo y yo lo seguí tras una jugada que fui a cabecear, me causó gracia porque nunca me lo imaginé”.