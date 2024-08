La esposa de Falcao dio la definición perfecta de qué es la fama y sorprendió a todos

El máximo goleador en la historia de la Selección Colombia con 36 goles está cumpliendo el sueño de jugar en el fútbol colombiano, así que nada mejor que su propia esposa para que cuente detalles de lo ha sido la experiencia de Radamel Falcao García viviendo en Colombia. ¡Lorelei Tarón y unas declaraciones sobre la fama que dieron de qué hablar!

La esposa de Radamel Falcao le concedió una entrevista a la periodista Cristina Estupiñán y, de entrada, sorprendió con una declaración sobre lo qué es ser la esposa de un futbolista. No vivió momentos fáciles, pero con el apoyo incondicional de ‘El Tigre’ lograron consolidar una familia digna de admirar.

“Conocí a mi esposo, me enamoré de él por su vida y porque tiene corazón muy noble. Ambos compartíamos la misma fe, pero claro, él estaba en un ambiente que no estaba acostumbrada que es el mundo del fútbol (…) Fue difícil porque no era lo que estaba habituada, el fútbol es un mundo complicado donde uno ve ciertas personas que dicen una cosa y después actúan diferente. Me costó mucho y el tema que mi esposo empezó con la fama, mujeres, éxito. Fue muy difícil“, empezó diciendo Lorelei Tarón.

Ante un mundo al que no estaba acostumbrada, la esposa de Falcao García le confesó a Cristina Estupiñán que “fueron años que en lo personal tuve que luchar muchísimo porque mi autoestima empezó a bajar, no me sentía suficiente (…) Empecé a sentir cosas en mi vida que antes no lo sentía, tal vez me veían de afuera una mujer súper segura, pero en mi interior me sentía terrible. No me sentía segura y más que Falca empezó con la fama y un ambiente muy complicado, y más en Argentina donde la farándula es muy fuerte”.

Falcao y su esposa, Lorelei Tarón. (Foto: X / @FALCAO)

La familia, los amigos, rodearse de buena gente y Dios, fueron los aliados perfectos que reveló Lorelei Tarón para crecer, madurar y saber cómo afrontar ser la esposa de uno de los mejores delanteros del mundo. Hoy en día, mamá de cinco hijos y pieza fundamental para que Radamel Falcao tenga una carrera como uno de los futbolistas colombianos más destacados de todos los tiempos, tuvo los argumentos más que suficientes para encontrar la definición perfecta de lo que es la fama.

La esposa de Radamel Falcao dio la definición perfecta de qué es la fama

“A medida que fui creciendo entendí que la fama es un medio para ayudar a las personas, ese es mi fin. Le digo a mi esposo: ‘Mira amor, tu sonríe. Tú no sabes que mal día puede tener esa persona que te está pidiendo una foto’. Obviamente que mi esposo tendrá sus días (malos), tendré mis días y todo, pero siempre pienso que si Dios te dio eso es por algún motivo. Hay motivos para ayudar a las personas, al final el mundo tiene que ser un lugar más bonito, y la fama es algo bonito si lo miras para ayudar a las personas, no porque uno es famoso. Da igual, pero si estoy ayudando a alguien y estoy dando una sonrisa a esa persona, la haces feliz y le mejoras el día”, sostuvo la esposa del delantero de Millonarios.

Lo que más le ha costado a Lorelei Tarón de vivir en Colombia

Mientras que Falcao sigue trabajando para que llegue el primer gol en Millonarios, Lorelei Tarón no dudó y le reveló entre risas a Cristina Estupiñán lo que más le ha costado de vivir en Colombia. “Estamos súper contentos, hay cosas que nos tenemos que adaptar que son muy diferentes. Por ejemplo, la madrugada de los colombianos tremenda. Digo: ‘No, no, no. ¿Por qué los colegios empiezan tan temprano?‘. Pero al final te adaptas, te tienes que acostar más temprano. En Europa todo comienza a las diez de la mañana”, dijo la esposa de ‘El Tigre’ Falcao.

