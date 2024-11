El medio más importante de Barranquilla defiende con argumentos la 'casa' de la Selección

Como séptima razón, el medio barranquillero describe la experiencia y comodidad de Néstor Lorenzo trabajando en Barranquilla, pues fue asistente técnico de José Pékerman. El precio de la boletería, que no se modifica hace dos años, se coloca como un punto a favor. Como último punto, están los abonados para los 10 juegos de local. Una posible mudanza puede generar demandas.

Este video muestra porque la Selección Colombia no marca diferencia con el público como local.

Una de las imágenes que se reprocha es la del poco ánimo que se observó en las gradas del estadio Metropolitano. Cuando más necesitaba el empuje de la gente, los fanáticos no encontraron las palabras para apoyar. Esto se une a una posible ‘no ventaja’ en el calor barranquillero, lo que fuerza los rumores y las propuestas para que la Selección Colombia cambie de sede para sus partidos de local en las Eliminatorias.

En Montevideo, perdió el empate en los últimos segundos. Apenas se reanudó el partido por el 2-2, en la última posesión del juego, le quedó picando un balón a Manuel Ugarte, quien remató y dejó 3-2 en la pizarra. Luego, en Barranquilla, no pudo remontar un 1-0, ni siquiera alcanzó el empate ante una Ecuador que jugó 65 minutos con 10 hombres en el Metropolitano.

