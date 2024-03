El fútbol colombiano no la pasa bien por estos días y los escándalos arbitrales no paran. Apenas comenzando la temporada, los árbitros están en el foco de la polémica por sus cuestionadas decisiones en varios partidos de la Liga Colombiana I-2024. Lo último que sucedió manchó el partido Deportivo Pereira vs. Junior de Barranquilla con un gol al último minuto con el jugador Carlos Bacca en fuera de lugar. Una serie de ‘grises’ en el reglamento dio al VAR y al juez central la oportunidad de validar aquella anotación que salvó al visitante en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

La molestia en clubes e hinchadas es notoria. Además, se ha levantado la crítica en medios de comunicación por este tema. La preocupación es cada vez más grande en los equipos, pues una mala decisión podría dañar planes de trabajo o procesos y llevaría a las ‘injusticias’ en la cancha e interferir directamente en el marcador. En las últimas horas, la Federación Colombiana de Fútbol recibió una contundente carta de la FIFA sobre el arbitraje y el respectivo uso del VAR y sus decisiones.

Según el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, la FIFA, en la carta, destacaba el uso del VAR en las competencias en Colombia. Pero, horas más tarde, se pudo revelar la misiva en la que, más que una felicitación o elogio por la manipulación de la herramienta, es una certificación de que Colombia sí puede ser un organizador de eventos con experiencia en el uso del videoarbitraje.

Es de destacar que la FIFA, a través del programa “Aprobación y Asistencia de Implementación” (IAAP, siglas en inglés), tiene que realizar un debido proceso de verificación y calidad. Ahora, tras la notificación de la entidad, la FCF ya lo podrá hacer directamente sin pasar por este registro, aunque deberá presentar informes cada año sobre el uso del VAR.

Carta traducida de la FIFA enviada a Colombia sobre el VAR

“Esperamos que esta carta lo encuentre bien. Nos complace informarle que la Federación Colombiana de Fútbol ha recibido la aprobación final del uso del VAR por parte de la FIFA y de ahora en adelante figura como organizador con experiencia de competencias con el uso del VAR.

Organizadores de competencias con experiencia son aquellos que han utilizado la herramienta VAR en un campeonato completo por al menos tres años consecutivos y que han recibido la debida certificación del uso de manera consecutiva.

En consecuencia, estas organizaciones de competencias dejan a un lado el proceso de aprobación del programa ‘Aprobación y Asistencia de Implementación’ (IAAP) de manera inmediata y a partir de este momento no necesitarán obtener la aprobación por parte de la FIFA para el uso del VAR en sus competencias.

Este paso tiene la intensión de entregarle total responsabilidad para los organizadores de las competencias, y darles la oportunidad de ser más flexibles con lo que respecta a la preparación y capacitaciones de VAR, los cursos que recibirán los árbitros de campo y VAR, además de temas operativos.

A pesar de que ya no es necesaria la aprobación de FIFA, nos gustaría hacer énfasis en que el futuro uso de la herramienta VAR en sus competencias debe de igual forma realizarse de acuerdo con las reglas del juego, el protocolo del VAR y las úlimas modificaciones y requerimientos de la IAAP.

Mirando hacia el futuro, la FIFA seguirá requiriendo información básica acerca del VAR para de esta manera continuar monitoreando y asegurando el desarrollo del VAR en todo el mundo. FIFA solicitará información al jefe de proyecto del VAR antes y después de cada temporada. Después de entregada la información, los organizadores de las competencias tendrán el aval para continuar usando el VAR en sus campeonatos. La información debe ser entregada al menos 15 días antes del inicio de la primera competencia de la temporada en la que se utilice la herramienta. Asimismo, pedimos que sea informado a la FIFA en caso de que la persona encargada del proyecto cambie.

Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Federación Colombiana de Fútbol y su equipo del VAR por la honesta cooperación en este proyecto durante los últimos años, y les deseamos que continúen con éxito en el uso del VAR. Estamos siempre atentos y disponibles en cualquier momento, para cualquier asistencia que requieran”.