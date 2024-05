Santa Fe, que pelea por el título de la Liga Colombiana I-2024, no tuvo más alternativa que ir ante la FIFA.

Santa Fe, club colombiano que sigue en la pelea por el título de la Liga Colombiana I-2024, no tuvo más alternativa que ir ante la FIFA para poder ser escuchado. La entidad que regula el fútbol mundial tomó nota de las quejas del equipo colombiano y decidió castigar a un histórico de Argentina con drásticas medidas.

Hasta el momento, las cosas le sonríen a Santa Fe. No hay nada ganado, pero la sinergia en el entorno del club es la mejor. Hay conexión entre el grupo de jugadores y el cuerpo técnico y la hinchada sigue acompañando al ‘León’ fecha tras fecha. Además de este buen momento deportivo, el veredicto de la FIFA le permite frotarse las manos y esperar una suma de dinero que le adeudan en Argentina.

Todo tiene que ver con el traspaso del volante Yeison Gorillo a San Lorenzo de Argentina en el 2021. Aunque el negocio no se hizo directamente con Santa Fe, al club bogotano sí le pertenecía una porción de dinero por un mecanismo de solidaridad. Fuentes en Argentina indican que el ‘Ciclón’ le deba al ‘León’ mil dólares, aproximadamente.

La FIFA escucha a Santa Fe y mete en serios problemas a San Lorenzo

“La FIFA le comunicó una nueva prohibición de fichajes a San Lorenzo por una deuda con Independiente Santa Fe de mil dólares”, dijo el periodista argentino Germán García Grova de TyC Sports.

Con este llamado de atención de la FIFA, ya son cinco inhibiciones que acumula San Lorenzo y parece que la crisis económica toca fondo en este grande de Argentina. Si no cancela lo que debe no solo a Santa Fe por Gordillo, sino a Monterrey y Xolos de México y Ferencváros de Bulgaria (Bareiro, ‘Torito’ Rodríguez y Auzqui, respectivamente), no podrá incorporar jugadores en el próximo mercado de pases.

Vale resaltar que la FIFA coloca una inhibición y pide el pago correspondiente debido a los artículos 21 y 22 del Reglamento del Estatuto de Transferencia del Jugador, que obligan a un pago del 0.5% por dicho mecanismo de solidaridad.

Aunque la suma puede ser algo insignificante (cuatro millones de pesos colombianos), teniendo en cuenta las grandes sumas de dinero que mueve el fútbol mundial, la FIFA le da la razón a Santa Fe y a demás clubes que buscan el pago de la deuda, con el fin de que los traspasos de los jugadores sean lo más transparente posible y se pueda cumplir con las cifras pactadas.