La grave denuncia que hicieron tras la muerte de Javier Acosta, el hincha que recibió la eutanasia

Un fallecimiento que impactó y conmovió a pesar de que no lo hayas conocido en persona. Javier Acosta fue el hincha de Millonarios que recibió la eutanasia el viernes 30 de agosto luego de sufrir una grave enfermedad tras cinco años, y después de su muerte se hizo pública una grave denuncia.

Acosta quedó en silla de ruedas después de relatar cómo un bus le pasó por encima con llantas delanteras y traseras luego de una pelea entre barras bravas el 8 de agosto de 2015 después del partido entre Millonarios y Cortuluá por la Liga Colombiana. Lejos de echarse a la pena, empezó a gozarse la vida a su manera, logró comprar un carro y trabajaba en aplicaciones.

Sin embargo, la vida de Javier Acosta cambió para siempre hace cinco años. “Me fui a piscina a Melgar y literal se me pegó una bacteria en un glúteo. Esa bacteria fue tan densa que me llegó al hueso“. A partir del diagnóstico que tenía, este hincha de Millonarios empezó una lucha contra la bacteria llamada ‘Candida Auris’ y la enfermedad osteomielitis. Como el mismo se lo relató al programa ‘Impresentables’, de la emisora ‘Los 40’, fueron “mil cirugías, lavados, raspar y lavar el hueso” hasta que dijo no más.

La bacteria que empezó en el glúteo izquierdo de Acosta pasó al derecho, después le llegó al fémur, la pelvis y le hizo metástasis en la sangre. Le dijeron que había un tratamiento, pero eso no le garantizaba que la bacteria le volviera aparecer y que no tuviera que perder sus extremidades inferiores.

Valentina y Javier Acosta. (Foto: Facebook / des_barata2)

Pensando en no sacrificar la juventud de su hija de casi 12 años, María Valentina Acosta, por tener que cuidarlo, Javier Acosta pidió que le realizaran la eutanasia. El viernes 30 de agosto sobre el mediodía se realizó el procedimiento, pero no pasaron muchos días para se conociera una grave denuncia tras el fallecimiento de Javier.

Publicidad

Publicidad

ver también "Su lucha nos inspira a todos": emotiva despedida de Falcao para Javier Acosta

La grave denuncia que hicieron tras la muerte de Javier Acosta

Valentina Taguado, presentadora de la emisora ‘Los 40’, fue le encargada de denunciar la cuenta de Instagram falsa que crearon haciéndose pasar como un perfil de Javier Acosta para pedir dinero en nombre de su familia. “La familia de Javier Acosta no está pidiendo ni plata, ni ayuda por ningún lado. El único medio para la educación de María Valentina es un link de la ‘vaki’ que creamos para ella. Hay miles de páginas y personas estafando a todo el mundo diciendo que son su familia“, publicó Taguado.

Denuncia sobre perfil falso de Javier Acosta. (Foto: Instagram / @valentinataguado)

Valentina Taguado mostró qué hizo con el anillo que le regaló Javier Acosta

En un gesto digno de admirar y para no parar de aplaudir, Valentina Taguado fue a visitar a Javier Acosta un día antes que le practicaran la eutanasia y se casó de manera simbólica con él. Este hincha, que conmovió a todo el fútbol colombiano, le regaló un anillo a la presentadora y ella no dudó en ponerlo en una cadena que lleva en su cuello.

Publicidad

Publicidad

Anillo que Javier Acosta le dio a Valentina. (Foto: Instagram / @valentinataguado)