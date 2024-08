La noticia que le dieron a Javier Acosta sobre su familia tras la decisión de recibir la eutanasia

El nombre de Javier Acosta no se olvidará en el mundo del fútbol colombiano. Lo que a simple vista era un hincha apasionado de Millonarios terminó por convertirse en una historia de vida que conmovió a miles, y por qué no decirlo, a millones de colombianos. Tal fue el impacto de su relato que le dieron una gran noticia sobre su familia tras la decisión de recibir la eutanasia.

Acosta le concedió una entrevista al programa ‘Impresentables‘, de la emisora ‘Los 40’, y contó detalles de la lucha que tuvo por más de cinco años debido a una bacteria que le generó la enfermedad osteomielitis. Un proceso que lo hizo pasar por varias cirugías, lavados y raspados en los huesos, lo llevó a tomar una decisión radical.

Luego de contar que adquirió la bacteria que le generó osteomielitis en una piscina en Melgar, Javier Acosta relató que “he venido luchando contra eso cinco años hasta que este año dije no más. Me han practicado mil cirugías, lavados, raspar y lavar el hueso, hacer cultivo del hueso (…) Ahí viene la parte dura”.

Este hincha de Millonarios tiene una hija de casi 12 años llamada María Valentina Acosta, y el hecho de llegar a pensar que la niñez, infancia y juventud, se le verán sacrificadas por tener que cuidarlo, llevó a que este fuera el gran motivo para que pidiera que le hicieran la eutanasia el viernes 30 de agosto a las 12:00 P.M.

Javier Acosta (der.), hincha de Boca Juniors y Millonarios. (Foto: Facebook / des_barata2)

“Me hacen todos los exámenes y todo, y me dicen hace 15 días que la bacteria que tengo es multirresistente. Se llama candida auris. Me dijo la infectóloga que es muy fuerte. Me puso el ejemplo del cáncer, donde si sumercé tiene cáncer le hace metástasis y le pasa de un lado a otro. Entonces, esa bacteria empezó en el glúteo izquierdo, pasó al derecho, ya la tengo en el fémur, en la pelvis y ahora últimamente me hizo metástasis en la sangre”, le contó Javier Acosta a ‘Impresentables‘.

La gran noticia que le dieron a Javier Acosta sobre su familia

Durante la entrevista con el programa ‘Impresentables’, el presentador Roberto Cardona le dio una gran noticia a Javier Acosta sobre su familia. “Toli Express, a través de la emisora ‘Bésame’, se comunicó con nosotros, y le va a dar la fruta y la verdura para su familia por un año en comida y así va a empezar una cantidad de gente. Y esperamos que su voz, que ha tocado miles de corazones, nos toque como colombianos que a veces sabemos llorar y pegarnos de estas historias. Pero también sabemos unirnos para hacer bien las cosas”, afirmó Cardona.

Video: La emotiva despedida que le dieron a Javier Acosta a las afueras del hospital

Una vez más el fútbol demostró que es mucho más que un simple deporte. Acosta fue el motivo para que los hinchas de Millonarios se acercaran al Hospital Universitario San Ignacio, de Bogotá, y le hicieran una emotiva despedida antes de que fuera trasladado a un centro médico privado donde le van a hacer el procedimiento de la eutanasia. “Es una inyección que me colocan y me voy a descansar”, afirmó Javier en sus redes sociales.

