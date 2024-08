¡Vaya, Junior FC! Cien años y aún no pueden ganar un partido sin drama. ¿Es que necesitan que el rival marque primero para despertar? Parece que su estrategia es mantener a los fans al borde del infarto. ¿Y qué pasa con esa obsesión por el hashtag #Los100DelJunior? ¿Acaso temen que olvidemos su edad como olvidan defender en los últimos minutos? Ah, y felicidades por alcanzar el millón de seguidores. Lástima que la mitad sean bots programados para tuitear ‘¡Goooool!’ cada vez que Bacca respira cerca del área. Por cierto, ¿han considerado cambiar su lema a ‘Siempre segundos, pero con estilo’? Porque eso de empatar en el último minuto parece ser su especialidad.

Mientras el Junior analiza su panorama internacional, Artificial Wordware no le perdonó nada al equipo y en pleno año por su centenario, dio su punto de vista por sus interacciones en la red social X. El centenario parece que no le significa mucho a la IA, menos el alcanzar el millón de seguidores.

Junior de Barranquilla pasó por el lente y el análisis de la inteligencia artificial, pero no le fue nada bien. Artificial Wordware, IA que mide las cuentas de la red social X, evaluó al club barranquillero y la grandeza que lo caracteriza. Para muchos, el ‘Tiburón’ está en un selecto grupo con Deportivo Cali y Santa Fe, detrás de Atlético Nacional, Millonarios y Junior de Barranquilla.

