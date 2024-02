Dayro Moreno no para de brillar a sus 38 años, como lo hizo en la victoria del Once Caldas por 0-2 ante Millonarios por la jornada 9 de la Liga Colombiana I-2024, juego en el que fue la gran figura y no se achicó ante los silbidos de los miles de aficionados del cuadro bogotano que asistieron al estadio Nemesio Camacho El Campín.

El delantero tolimense mostró su liderazgo y se jugó uno de sus mejores partidos del semestre, volviendo locos a los defensores del ‘azul’, metiendo una asistencia de lujo a Billy Arce para el primer gol del Once, y anotando el segundo tanto con una definición muy tranquila desde el punto penal, todo esto lo llevó a ser elegido la figura del encuentro.

El lujo de Dayro Moreno a Andrés Llinás

Una de las jugadas que más llamó la atención a lo largo del partido, se dio al minuto 88, cuando en la mitad de la cancha y cerca del borde de la zona izquierda, Dayro recibió la pelota, pero de inmediato metió un hermoso ‘taco’, con el que dejó plantado al defensor Andrés Llinás, el cual vio como el balón le pasaba por el lado y Moreno le ganaba en velocidad.

La jugada continuó con Alejandro García, el cual corrió unos metros con el esférico y quedó ‘mano a mano’ con el defensor Juan Pablo Vargas, el cual lo derribó con una fuerte falta, pero el árbitro Wilmar Roldán no la pitó y le dio continuidad al partido, lo que generó el reclamo de los futbolistas del ‘blanco, blanco’.

Dayro Moreno va por todos los récords

Tras el gol anotado a Millonarios, el tolimense quedó a solo dos tantos de superar a Sergio Galván Rey y convertirse en el máximo goleador del fútbol colombiano, pero también le sigue acortando camino a Víctor Hugo Aristizábal (346) y Falcao García (345), para convertirse en el máximo goleador colombiano en el mundo, llevando por el 332.

“A los goleadores, respeto, yo siempre he tenido respeto por los colegas. Sabemos que acá en Colombia hay mucho goleador, eso no es un secreto. Puedo nombrar 20 o 30, y todos son grandes. Yo trabajo por lo mío, y voy a buscar ese récord, y como dijo el profe, también voy por Aristizábal”, dijo Dayro.