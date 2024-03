Tras la derrota del Deportivo Cali, es poco el promedio lo que lo separa de la zona roja. Si Jaguares de Córdoba logra ganar el partido pendiente que tiene contra Atlético Nacional, igualará la línea del club azucarero y pondrá más presión en un equipo que no tiene técnico en este momento y parece perdido y con muchas complicaciones para salir de la crisis.

Crisis en Deportivo Cali. Luego de los malos resultados en este año 2024, el técnico Jaime De La Pava tuvo que dejar el cargo luego de que el tema del descenso se hiciera cada vez más complejo. La derrota ante Patriotas Boyacá, el peor equipo en lo que va de año, forzó la toma de decisiones y colocó la situación muchísimo más inestable. El club azucarero no se puede alejar del ‘fantasma’ de la B y las alarmas están encendidas.

