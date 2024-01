Carlos Bacca es sin duda el ídolo de Junior de Barranquilla, pero también uno de los referentes del Fútbol Colombiano. El goleador fue exitoso en Europa, fue Mundialista con la Selección Colombia y está lleno de logros individuales y colectivos. Los jugadores del FPC lo respetan y también varios hinchas de otros equipos.

En medio de la premiación del 11 ideal del 2023 de Acolfutpro, cuando fue a recibir su premio, dedicó unas palabras refiriéndose a lo individual, pero también hizo una llamativa invitación a los hinchas de sus equipos con Mackalister Silva, jugador de Millonarios, también capitán y referente de nuestra Liga. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar con los que están y no de acuerdo con sus palabras.

Carlos Bacca y la invitación a los hinchas de Junior sobre Mackalister

Todos saben que las rivalidades entre hinchas de los equipos del Fútbol Colombiano son bien marcadas, es complejo ver cómo alguna reconoce el trabajo del rival, ya sea equipo o jugador, por lo que la invitación de Carlos Bacca fue llamativa y hasta polémica si lo quiere.

“Ojalá el Fútbol Colombiano crezca afuera y no solo en el campo, reconozca a todo el mundo, no solo a los ídolos de sus equipos, que cuando Mackalister vaya a Barranquilla, todo el mundo lo aplauda. Que cuando vayan otros colegas a otros estadios, todo el mundo los aplauda porque eso va a ser el crecimiento del Fútbol Colombiano, como lo dijo nuestro mejor árbitro, no es fácil que te reconozcan”, dijo el delantero de Junior en medio de los aplausos.

Los lesionados en Millonarios previo a la final ante Junior

Alberto Gamero los confirmó en rueda de prensa previo a la final de la Superliga ante Junior y relevó cuáles son los jugadores con los que no contará y cuánto será el tiempo de recuperación.

El jugador al que más tiempo le falta para recuperarse es Daniel Cataño, quien lleva más de un mes con problemas físicos y todavía estará 2 semanas por fuera. Por su parte, Juan Pablo Vargas y Juan Carlos Pereira tendrán una semana más para poder recuperarse de los inconvenientes que los aquejan.

“El caso de Vargas todavía le falta una semana, igual Pereira y a Cataño le hacen falta más o menos dos semanas”, dijo Gamero, quien también confirmó que Sander Navarro ya se recuperó y se pondrá a punto para la competencia en los próximos días.