La magistral respuesta de Peirano ante temeraria pregunta sobre Santa Fe vs. Bucaramanga

Vale resaltar que Santa Fe y Atlético Bucaramanga se han visto tres veces durante el 2024. El club ‘Cardenal’ no ha ganado ningún partido. Dos veces ha sido 1-0 y un 1-1, dos de ellos en El Campín de Bogotá y otro en el estadio Alfonso López. La pregunta no faltó, pero Peirano respondió de forma magistral.

Una de las situaciones que mantiene la tensión es si Santa Fe podrá darle vuelta al marcador en la ciudad de Bogotá. Un gol no parece una ventaja considerada y los dirigidos por Pablo Peirano sueñan con sacar adelante el resultado en El Campín. El entrenador uruguayo fue interrogado en rueda de prensa y hubo una magistral respuesta de su parte cuando le preguntaron sobre el dominio de Atlético Bucaramanga ante el equipo bogotano en este 2024.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.