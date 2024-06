Atlético Bucaramanga no despierta del sueño que durante 75 años se hizo esquivo en el Fútbol Colombiano. El primer título de la historia conseguido en el estadio El Campín tras derrotar por penales a Independiente Santa Fe, dejó miles de comentarios de propios y ajenos. La mayoría de aficionados del FPC estaban apoyando al conjunto ‘leopardo’.

El mensaje que Google le dedicó al Atlético Bucaramanga tras ser campeón

La histórica final que se vivió en Bogotá también fue llamativa para el buscador más importante de internet. Google Colombia se pronunció en redes sociales y se unió a los miles de mensajes de felicitación hacia el Atlético Bucaramanga. Si bien, es habitual que “festeje” cuando alguien busca el partido, no es común que lo haga en sus redes sociales.

“¡¡Felicidades @ABucaramanga por su PRIMERA ESTRELLA!! ¿Ya viste lo que pasa si los buscas en Google?”, escribió en su cuenta de ‘X’ antes conocida como ‘Twitter’.

En video quedó registrado cómo un hincha de Bucaramanga le roba la medalla a Henao

Todo no fue felicidad. Carlos Henao, uno de los jugadores que más aportó para que el Bucaramanga quedara campeón, estaba compartiendo con varios aficionados en el terreno de juego cuando de repente, uno de los hinchas del club, se hizo por la espalda del defensa y con mucha sutileza le quitó la medalla. El ladrón no se percató que estaba siendo grabado.

El futbolista no entendía lo que había pasado, empezó a mirar hacia el suelo, pero no encontró nada. Con cara de incertidumbre y frustración supo que lo habían robado, pero no dio con la persona que lo había hecho.

El video fue publicado en redes sociales y se inició la campaña para dar con el ladrón, afortunadamente se hizo viral y rápidamente se encontró la identidad de la persona. La presión social llevó a que el hincha se entregara a las autoridades. Uno de sus acompañantes no le gustó que lo grabaran y hubo una discusión entre ellos. Por ahora, Carlos Henao ni el club se han pronunciado ante el insólito hecho.