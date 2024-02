La millonada que recibirá Once Caldas por la operación del Bournemouth con Sinisterra

Según el periodista Juan Esteban Londoño, Once Caldas recibiría una suma aproximada al millón de euros, todo por el mecanismo de solidaridad que se adjunta en el contrato. Una excelente cifra que seguramente le servirá mucho al club de Manizales, que sigue guiando a Dayro Moreno a su récord histórico en el fútbol colombiano.

Luego de analizarlo, Bournemouth ha decidido hacer uso de la opción de compra por Luis Sinisterra con el Leeds. Los ‘Cherries’ desembolsarán la suma de 20 millones de libras esterlinas a su antiguo club para quedarse con su ficha y ofrecerle un contrato para que se quede un par de años más en Inglaterra. Por este movimiento, Once Caldas espera una buena suma de dinero en su cuenta bancaria.

Once Caldas se frota las manos luego de la operación que realizó Bournemouth por el colombiano Luis Sinisterra. El atacante de Santander de Quilichao (Cauca), de 24 años, estaba en condición de préstamo en este club de la Premier League, pero en las últimas horas, se ejerció la opción de compra y de esta manera, el habilidoso delantero se desprende de los tratos contractuales con el Leeds United.

