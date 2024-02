El arbitraje vuelve a ser un tema de conversación en el fútbol colombiano tras lo ocurrido este domingo en el encuentro entre Envigado y América de Cali. Han sido muchos los reclamos por la decisión que acabó siendo desfavorable para el equipo escarlata y una de las personalidades que cuestionó el arbitraje del FPC fue Faustino Asprilla.

Lo ocurrido este domingo en el partido entre Envigado y América de Cali volvió a encender la polémica del arbitraje. La Mechita ganaba el encuentro por la mínima diferencia y acabó repartiéndose los puntos por un dudoso penal cobrado por el VAR en los minutos finales.

El descontento en América por la decisión del árbitro es más que notoria y han sido muchas las críticas en contra del juez central, Ferney Trujillo y los encargados del VAR. La situación ha escalado y crecen los cuestionamientos incluso desde afuera del club escarlata.

Uno de los que ha salido públicamente a hablar sobre el tema del arbitraje es el exjugador y leyenda del fútbol colombiano, Faustino Asprilla. La estrella pasó por los micrófonos de Deportes Caracol y se sinceró sobre la actualidad del fútbol local.

La “solución” de Faustino Asprilla

Al ser cuestionado por lo ocurrido en las últimas horas con el arbitraje en el fútbol colombiano, Asprilla tomó una posición clara. El ‘Tino’ se mostró en contra del uso del videoarbitraje y consideró que este debe dejar de usarse. “El VAR lo veo muy mal, lo deberían quitar, es horrible”.

El exjugador también cuestionó las reformas que son impulsadas por la FIFA y que llegarán en los próximos meses al fútbol a nivel mundial. “No entiendo nada de lo de la tarjeta azul. El fútbol lo inventaron hace más de mil años, ya deberían dejarlo como está”.

Crítica al fútbol colombiano

Más allá del arbitraje, Faustino Asprilla apuntó en contra del modelo que sigue actualmente el fútbol colombiano. “No podemos pensar que porque vendemos futbolistas, entonces tenemos una liga buena. Creería que no es así. Al nivel internacional, cuando nos toca, demostramos que no nos va muy bien en Copa Libertadores o en Sudamericana. Hay que tratar de traer jugadores, sostenerlos y hacer más inversiones en futbolistas para que no se vayan tan temprano“.

“Esto para poder competir como lo era en los años 90, porque los clubes del fútbol colombiano, como mínimo, llegaban hasta semifinal-final de Copa Libertadores o torneos internacionales. Hay que buscar la forma de regresar a eso” añadió la leyenda.

